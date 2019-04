Cavlan held in de Jansen-show: FC Emmen boven de streep

Door die zege is FC Emmen geklommen naar een plek boven de degradatiestreep en is het gat naar hekkensluiter NAC gegroeid naar 7 punten. En dat met nog vijf duels te spelen.FC Emmen speelde een uitstekende eerste helft tegen een zeer pover Heerenveen. De Drentse club had niets te duchten van de Friezen in aanvallend opzicht, alleen in de eigen zestien stonden de blauw-witten vaak hinderlijk in de weg. Daardoor gingen kansen van Anco Jansen, Luciano Slagveer (al had hij de bal toch echt binnen moeten schieten voor leeg doel) en Caner Cavlan en opnieuw Slagveer niet tussen de palen.Vijf minuten voor rust was het dan toch raak. Niet voor de eerste keer stond Anco Jansen aan de basis van de aanval. Na een prima actie schoot de captain van Jansen hard op Warner Hahn, waarna Cavlan de bal tegen de touwen kopte: 1-0.Waar iedereen in de tweede helft een furieus Heerenveen verwachtte bleek het tegendeel het geval. De gasten bleven onder de maat en verder dan een slap schot van Michel Vlap, die werd gepakt door Kjell Scherpen, kwam de ploeg van Jan Olde Riekerink niet. Aan de andere kant bleven de kansen komen en was het wachten op de 2-0. Nadat Bakker uit een corner naast schoot en Glenn Bijl op Hahn stuitte zorgde Cavlan voor dolle vreugde. Na een schitterende dieptepass van Michael Chacon passeerde de verdediger Hahn in de korte hoek: 2-0.In de slotfase kreeg Emmen nog voldoende kans op een derde treffer, maar die bleef het arme Heerenveen bespaard.​Later meer..