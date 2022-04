Meerschap Paterswolde bereid kiosk en wc's af te schermen

Het Meerschap Paterswolde is bereid om de kiosk en toiletten bij het meer met een brede struikenhaag af te schermen van het nabijgelegen Scandinavisch Dorp. Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Eerder maakte het horeca- en recreatiebedrijf Scandinavisch Dorp aan de Oude Badweg in Eelderwolde bezwaar tegen de plaatsingsvergunning voor de kiosk, omdat het vanaf het terras gezien midden in het uitzicht op het Paterswoldsemeer ligt. Volgens het Scandinavisch Dorp zijn de kiosk en bijbehorende wc's 'geen gezicht' en kunnen die veel beter op een andere plek uit het zicht worden geplaatst.

Maar de woordvoerders van de gemeente Tynaarlo en het Meerschap zeiden vandaag tegen de Raad van State dat de huidige plek de beste is. Volgens hen biedt de kiosk eten en drinken aan bezoekers van de weide en het strandje aan het meer. "Die willen vanaf hun handdoek niet eerst een groot parkeerterrein oversteken om bij ons een patatje of ijsje te halen, of naar de wc te gaan. Deze plek ligt direct aan de rand van de zonneweide. Ook de andere alternatieve plekken zijn niet geschikt. Of te krap, of pal tegen het fietspad aan", aldus de woordvoerster van het Meerschap.