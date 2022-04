‘Liever niet meer woningen er bij in Delftlanden’

Te dicht op elkaar

Dost laat weten dat de wijk daar niet echt op zit te wachten. Het huidige karakter bevalt goed en dat moet zo behouden blijven. "Te dicht op elkaar staande huizen lijkt ons geen goed idee."

Tot dusver is het bij hem ook niet bekend of er daadwerkelijk nog woningen bij gaan komen. "Maar we maken ons er geen zorgen om. De gemeente zal opnieuw een bestemmingsplan moeten maken. Je bent zo jaren verder. Bovendien zit de prijzen van bouwmaterialen behoorlijk in de lift. Hoeveel mensen hebben straks vier of vijf ton over voor een huis?"

Noordbargerbos en sportveld

Met het zetten van laatste puntjes op de i in de Delftlanden, blijven er nog wel wensen over. Het plan om het aangrenzende Noordbargerbos door te trekken naar de wijk, ligt er nog steeds. Twee grote velden midden in de wijk zijn aangemerkt als locaties voor sport en recreatie. Een van de geopperde ideeën is een hardloopbaan die in de winter kan dienen als ijsbaan.

Een ander gehoorde wens is de komst van in ieder geval een supermarkt in de wijk. Dost plaats wel een kanttekening bij de haalbaarheid. "Het is de vraag of een supermarkt uit kan in een wijk met 800 tot 900 huishoudens. Dat wordt wel moeilijk."

Openbaar vervoer