Otten crasht in openingsrace WK Supersport 300

Dion Otten uit Assen heeft in de openingswedstrijd van het WK Supersport 300 op het Spaanse circuit van Aragón de finish niet gehaald. De 16-jarige debutant crashte in de achtste ronde van de wedstrijd.

Otten kwalificeerde zich zaterdag als 27e voor zijn eerste race als WK coureur. Daarmee plaatste hij zich met de hakken over de sloot voor de hoofdrace op zondag, waar de snelste 30 rijders uit de kwalificatie zich direct voor plaatsen. De overige rijders moeten dat via de zogenoemde 'last chance race' op zaterdagmiddag proberen te doen.Otten kende een prima start en schoof al snel op tot de top-20. De Assenaar streed ronden lang om deze positie vast te houden. In de achtste ronde ging het echter mis en vanaf een 22e positie eindigde de race van Otten in het grind. De overwinning ging naar de Spanjaard Manuel Gonzalez.Volgend weekend staat de thuisrace van Otten al op het programma, dan strijkt het WK Superbike circus neer op het TT Circuit Assen.