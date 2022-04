Stevens of Jansen: wil de échte schaapherder uit Zweeloo opstaan?

Wie staat er toch op het schetsje van Vincent van Gogh van de kerk in Zweeloo? Historicus Albert Metselaar dacht vorige week het antwoord te hebben gevonden, maar nu duikt er een andere naam op.

Van Gogh maakte de tekening op 1 november 1883 tijdens zijn dagtrip naar Zweeloo. Op de voorgrond is een onbekende herder met schaapskudde te zien. Bij toeval stuitte Metselaar tijdens een omvangrijk onderzoek naar herders op iemand die de herder op het schetsje zou kunnen zijn. Het gaat om Geert Stevens, die op dat moment volgens de historicus stond ingeschreven als herder in Zweeloo.

Boven water

Metselaar plaatste wel direct een kanttekening. "Je kan niet uitsluiten dat er alsnog iemand anders boven water komt. Je weet natuurlijk nooit of er nog een andere herder was in die tijd", zei hij vorige week. En die andere herder is nu al boven water gekomen. Het gaat om Harm Jansen, meldt Fokko Kuipers van de Historische Vereniging Zweeloo. "Via overlevering is in Zweeloo bekend dat hij het is geweest, bijgenaamd Blauw. Hij was schaapherder in Zweeloo."

In 1990 was er een expositie van Van Gogh in de kerk van Zweel. Daarbij was volgens Kuipers het origineel van de tekening van de wereldberoemde kunstschilder van de kerk in Zweeloo te zien. Bij de expositie werd de naam van Harm Jansen genoemd. "Hij kwam in 1879 van Westerbork naar Zweeloo. Bij zijn huwelijk in 1885 staat hij vermeld als schaapherder en dat is hij lang gebleven. Ook in het bevolkingsregister staat hij vermeld als schaapherder", vertelt Kuipers. "Jansen woonde eerst in De Wheem in Zweeloo, dichtbij de kerk. Hij is in 1942 overleden."

Uitsluitsel