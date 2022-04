Tenten Ter Apel afgebroken, ook Alkmaar schiet AZC te hulp

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is in Ter Apel begonnen met het afbreken van de nachtopvang. Daarmee komt een einde aan de opvang waar het de laatste maanden onveilig, onhygiënisch en overbezet was.

"Het is een heel apart gevoel", zegt Jacqueline Engbers van het COA tegen RTV Noord . "Het is een heel groot contrast met hoe het hier de afgelopen periode geweest is."

Regelmatig verbleven er te veel mensen in de opvang waardoor ze dicht op elkaar sliepen en weinig privacy hadden. Zeker in de beginperiode leidde dat tot frustratie met vechtpartijen tot gevolg. Ook was er angst voor een grote corona-uitbraak in de nachtopvang. Bestuurders noemden de situatie dan ook een 'crisis'.

Ophoping in de nachtopvang

Twee jaar geleden werden de paviljoententen gebouwd. Ze moesten dienen als overnachtingsplek voor asielzoekers die net aankwamen en niet meer geregistreerd en geïdentificeerd konden worden. De volgende dag kregen zij alsnog een reguliere asielplek bij de COA-opvang in Ter Apel. Maar daar waren op een gegeven moment geen plekken meer vrij, waardoor er een ophoping ontstond in de nachtopvang en asielzoekers er meerdere nachten moesten slapen.

De dreiging dat het toch weer uit de hand loopt, is nog niet weg. "Er moeten elders in het land voldoende opvangplekken bijkomen zodat wij ons aan de maximale toegestane 2.000 asielzoekers kunnen houden", weet Engbers van het COA. Omdat eigenlijk alle asielzoekerscentra in Nederland overvol zitten, kunnen mensen niet meer overgeplaatst worden vanuit het het enige aanmeldcentrum in Nederland, in Ter Apel. Een probleem dat al jaren speelt, maar de afgelopen maanden zichtbaarder en nijpender wordt.

Alkmaar springt een week bij

Ongeveer 150 asielzoekers vertrekken vanuit de overvolle opvang in Ter Apel naar Alkmaar. Daar kunnen ze een week lang worden opgevangen in het Sportpaleis. Dat hebben de gemeente Alkmaar en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aangekondigd.

Het Sportpaleis Alkmaar is nu in gebruik als zogenoemde doorstroomlocatie voor Oekraïners, die daar voor korte tijd een eerste opvang kunnen krijgen. Er zijn 200 plekken in het Sportpaleis.

De eerste vijftig asielzoekers gaan vandaag van Ter Apel naar Alkmaar. Donderdag en op vrijdag vertrekken er even grote groepen.

Opvang in Oss langer

In Oss kunnen vluchtelingen uit Ter Apel anderhalf jaar worden gehuisvest. Dat maakte burgemeester Buijs-Glaudemans vandaag bekend. Gisteren maakte Oss al bekend asielzoekers over te nemen van het overvolle azc in Ter Apel. Ook Nijmegen en Amsterdam meldden zich om het azc te ontlasten.