Paul van der Wijk vertrekt als bestuursvoorzitter WZA

Paul van der Wijk vertrekt na drie jaar als bestuursvoorzitter van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Dat heeft hij besloten omdat hij een betere balans wil tussen werk en privé.

Van der Wijk was in 2019 bij het WZA de opvolger van Boudewijn Ponsioen, die met pensioen ging. Hij maakte toen de overstap van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. Eerder vervulde Van der Wijk diverse bestuursfuncties bij ziekenhuis- en zorgorganisaties.

"We zullen hem zeer missen. Zijn visie, diepgaande kennis van de ziekenhuiszorg, pragmatische insteek en verbindende kracht hebben sterk bijgedragen aan de doorontwikkeling van ons ziekenhuis", reageert Eduard Klasen, voorzitter van de raad van toezicht van het WZA, op het vertrek van Van der Wijk. "We waren graag met Paul ook de komende fase ingegaan, maar we respecteren vanzelfsprekend zijn keuze."