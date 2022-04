Opnieuw klachten over terrein Klazienavener: gemeente neemt deurwaarder in de arm

De gemeente Emmen heeft een deurwaarder in de arm genomen om een eerdere handhavingsactie tegen Willy Bryan in Klazienaveen af te ronden. Bryan weigert 71.000 euro aan opruimkosten te betalen voor het leeghalen van zijn terrein. Tegelijkertijd nemen de klachten over een toename aan spullen op zijn erf opnieuw toe.

De gemeente en Bryan liggen al sinds 2010 met elkaar in de clinch. In dat jaar liet de gemeente het bedrijfsterrein aan de Dordsedijk leeghalen. De toen opgeslagen spullen en oud ijzer op het terrein zouden in strijd zijn geweest met het bestemmingsplan. Nadat Bryan meerdere malen was gemaand de boel op te ruimen, ondernam de gemeente zelf actie. Bryan kreeg hiervoor de rekening van 71.000 euro gepresenteerd.