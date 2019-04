Voorbereidingen Drentse Miss-Verkiezing 2019 in volle gang

Een mooi gezichtje is allang niet meer genoeg; er komt inmiddels veel meer bij kijken om de felbegeerde titel te veroveren.Vice-presidente Christina Lazaros traint de 36 meiden. “Bij de finale wordt heel erg gelet op houding. Schouders naar achteren, kin omhoog, grote glimlach: op zo’n manier staan dat je lichaam het beste naar voren komt.” Ieder meisje brengt ook iets unieks in, want je wil natuurlijk wel uitblinken.De Missen van 2018 zitten dit jaar in de jury en zien veel potentieel in de nieuwe groep. “Eerst zag ik veel zenuwen, maar nu kunnen de meiden al heel goed op hakken lopen”, vertelt Sanne Brilman. Het is een pittige training want als je landelijk wint, moet je ook internationaal wat kunnen.Na een voorstelronde, de bikinironde en de galaronde, vindt de zogenaamde ‘hashtag-ronde’ plaats. Daarin moeten de meiden dertig seconden hun mening geven over een maatschappelijk vraagstuk dat hen bezighoudt. Ook wordt hun kennis over de provincie Drenthe getest en wordt er gekeken hoe de meiden zich profileren op sociale media.In Theater de Kimme in Zuidlaren vindt op vrijdag 19 april de finale plaats.