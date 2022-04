Provincie vraagt Rijk om snelle en duidelijke stikstofregels

De provincie Drenthe wil dat er snel landelijke maatregelen komen om de stikstofcrisis te bestrijden. In alle sectoren zijn die maatregelen nodig, dus voor landbouw, industrie, bouw en verkeer, volgens de provincie. Als die er niet komen wordt het een lastig verhaal, denkt gedeputeerde Jumelet. "De opgave is niet alleen te complex, maar ook gewoon te groot om alles in de regio af te spreken."

Om de Drentse natuurgebieden te beschermen is er meer nodig dan maatregelen die alleen in en door Drenthe genomen kunnen worden, stelt de provincie. De landelijke regels waar Drenthe om vraagt moeten voor alle bedrijven gelden, niet alleen die bij een Natura 2000-gebied. Daarmee worden de regels landelijk overal hetzelfde en worden de lasten daarmee eerlijker verdeeld, aldus de provincie.

De provincie denkt daarbij vooral aan de boeren in Drenthe. Die sector is belangrijk voor de economie, de werkgelegenheid, de leefbaarheid en het onderhoud en beheer van het landschap, zegt de provincie. Zolang onduidelijk is wat er in de toekomst nog kan en mag, blijft het voor boerenbedrijven onwerkbaar en onzeker. De boeren hebben 'een helder perspectief nodig', zoals de provincie het noemt. Die is er met de bestaande wetgeving niet, volgens gedeputeerde Henk Jumelet.