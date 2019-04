Tientallen boeken verdwenen uit minibieb Borger

Al drie jaar staat de boekenkast voor de woning van Blaauw. Mensen die een boek willen lezen, kunnen het gratis bij hem uit de kast halen en weer terugbrengen. Al die jaren heeft hij nooit problemen gehad, maar nu is hij ineens tachtig boeken armer.Blaauw denkt niet dat hij zijn boeken nog terug zal zien. "Elke keer zijn er zo'n vijftien tot twintig boeken meegenomen. Normaal nemen mensen één of twee boeken en ze brengen ze altijd terug, maar dit keer niet."Tien weken geleden gebeurde het voor het eerst dat er zo veel boeken tegelijkertijd verdwenen. De laatste keer vond Blaauw sporen van fietsbanden in het gras. "Dat kan ook van iemand zijn geweest die gewoon wat boeken geleend heeft, maar het is wel opvallend. Het gebeurde ook precies toen ik weg was", vertelt Blaauw.Aangifte bij de politie gaat Blaauw niet doen en de kast blijft gewoon staan. Wel heeft hij zijn boeken inmiddels gemerkt, voor het geval hij ze tegenkomt op rommelmarkten. Blaauw: "Veel zijn ze niet waard: je krijgt er hooguit een kwartje voor. Ik snap alleen niet wie het nou in de kop krijgt om zoiets te doen."