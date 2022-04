Kamermeerderheid: geef Drenthe stem bij besluit afvalwaterinjectie

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat moet goed luisteren naar de meningen uit Drenthe over het injecteren van afvalwater in de bodem bij Schoonebeek.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van SP-Kamerlid Sandra Beckerman om Drenthe daar meer zeggenschap over te geven.

Vijlbrief wil de afvalwaterinjecties door de NAM per 1 januari van Twente naar Schoonebeek verplaatsen. De Tweede Kamerleden vinden het belangrijk dat de staatssecretaris bij dat proces oog heeft voor de opvattingen van de provincie, de gemeente en omwonenden.

Tijdens een debat over de injecties op 12 april zei Vijlbrief al dat hij de geluiden uit Drenthe 'uiterst serieus' neemt. Wel zei de staatssecretaris dat hij uiteindelijk degene is die het besluit over de vergunning neemt.