Alcides wint in extremis van koploper

Alcides stijgt niet op de ranglijst, maar vergroot wel de voorsprong op nummer zeven Hollandia dat verliest. De ploeg van trainer Wilko Niemer heeft 36 punten uit 24 wedstrijden. SDO zakt door deze verliespartij naar de derde plek, waardoor Hoogeveen de koppositie overneemt.Na een kwartier spelen gaf Jermaine Wobbes de bezoekers uit Meppel reden tot juichen. Vlak voor rust maakte SDO nog gelijk, maar een paar minuten na de gelijkmaker tekende Jermaine Wobbes met zijn tweede van de middag voor de 1-2. Dat was ook de ruststand."SDO speelt voor het kampioenschap en was op zoek naar doelpunten en speelde daardoor veel naar voren. Onze verdediging met Blokzijl en Van Zomeren zorgde er echter voor dat ze er niet door kwamen," geeft Niemer aan. "Hun spel gaf ons veel ruimte waardoor wij op de counter konden profiteren.Na dik een uur spelen kwam SDO voor de tweede keer op gelijke hoogte. Een discutabele beslissing van de scheidsrechter leverde de thuisploeg een strafschop op. De wedstrijd leek daarna op een gelijkspel af te stevenen. In de 85e minuut zorgde Olaf de Grip er uit een corner toch voor dat Alcides won."Ik ben super trots op het team. Ik heb zelfs voor het eerst een tweet over de ploeg eruit gestuurd. Ze hebben vandaag echt een teamprestatie geleverd. Jermaine Wobbes was weer heel belangrijk in de spits. Hij is in topvorm en voor het team is het goed om te weten dat daar iemand staat waarop je kan spelen en rekenen," sprak Niemer na afloop.