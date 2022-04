Ploggers houden geadopteerde bermen schoon in De Wolden en Hoogeveen

Bestek, een frikandel speciaal en menselijke uitwerpselen. Ploggers in de gemeenten De Wolden en Hoogeveen stuiten op vreemde vondsten, maar blijven onverminderd doorgaan met afval rapen.

De meeste ploggers hebben plezier in het afvalrapen, vooral als ze een complimentje krijgen of herkend worden tijdens hun vaste rondje, blijkt uit de antwoorden die ploggers gaven in een enquête van het burgerinitiatief Plogging De Wolden Hoogeveen.

Toch zijn er ook plekken, zoals in het Bentinckspark in Hoogeveen, waar ploggers liever niet meer komen vanwege de hangjongeren, het drugsafval en de gebruikte condooms.

Niet meer hardlopen

Het ploggen is in coronatijd veranderd. Het is een van oorsprong Scandinavische bezigheid waarbij tijdens het hardlopen afval wordt geraapt.

Zo begon het ook in De Wolden en Hoogeveen, vertelt coördinator Peter Berendse. "Dat zijn we gaan doen met hardloopgroepen, die zijn gevraagd of ze mee wilden doen in een bepaalde week tijdens hun trainingen. In die week zijn honderden hardlopers bezig geweest en zijn tientallen zakken afval geraapt. Dat was een groot succes en smaakte naar meer."

Toen stak corona de kop op. "De hardloopgroepen mochten niet meer georganiseerd met elkaar op pad", legt Berendse uit. "Toen zijn we het anders gaan doen. We zijn bewoners gaan vragen om een berm te adopteren. Door 'adopteer een berm' zijn uiteindelijk heel veel mensen aan het ploggen."

Ommetje

Een deel daarvan raapte al afval tijdens het uitlaten van de hond of een ander ommetje. Door zich aan te melden krijgen de afvalrapers hulpmiddelen als een grijper, een afvalzak met ring en een veiligheidshesje. De gemeenten komen het geraapte afval ophalen, zo hoeft het niet in de eigen container.

Een van hen is Pauline Hofstra uit De Wijk. Tijdens haar dagelijkse wandelingen met de hond langs de Reest, bukt ze regelmatig om papiertjes en andere rotzooi op te rapen. "Als ik er niet meteen bij kan, dan neem ik tijdens de volgende wandeling de grijper mee", zegt ze. "Ik noem mezelf geen plogger, maar doordat ik me heb aangemeld denk ik wel dat ik bij de duizenden ploggers in Nederland hoor."

In De Wolden en Hoogeveen zijn er inmiddels honderden, zegt Berendse. "Wel of niet georganiseerd via ons comité, dat maakt ons niet uit." En dat het hardloopaspect verdwenen is, doet er niet toe. "We blijven het ploggen noemen, dat is nou eenmaal een ingeburgerde kreet. En sommigen combineren nog steeds het hardlopen en het rapen."