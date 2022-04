Rechtszaak Raad van State is laatste ronde reclamebordenoorlog Emmen

De Raad van State maakt over een paar weken bekend of het landelijke reclamebedrijf Centercom uit Amstelveen frames voor reclameborden mag laten hangen op elektriciteitskasten en trafohuisjes in Emmen. Dat zou een opsteker zijn voor Centercom, maar een domper voor de gemeente Emmen en Hoffman Outdoor Media. Hoffman uit Groningen concurreert hevig met Centercom en vraagt gemeenten om in actie te komen. Emmen deed dat.