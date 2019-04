Actief steviger aan kop in 4C

Op het zonovergoten sportpark van Actief waren de toeschouwers voorbereid op een spektakelstuk, gezien de eerdere ontmoeting tussen beide ploegen destijds onbeslist eindigde in 5-5.Alle verwachtingen ten spijt, want op het kurkdroge kunstgras kwam deze kraker maar moeizaam op gang. Beide ploegen starten aan de wedstrijd met de intentie niet te verliezen. Dat de thuisploeg vijf minuten voor rust op voorsprong kwam via Jordi Slijfer was echter niet verrassend. De Drenten waren iets sterker dan de Groningers. Op slag van rust viel ook nog de 2-0, gemaakt door Julius van der Hilst.Wie er aan dacht om op basis van de eerdere ontmoeting nog een spannende tweede helft te gaan zien kwam bedrogen uit. Vanaf de aftrap had Laurens Timmer al kunnen toeslaan, maar hij schoot hoog over.De 3-0 viel niet lang daarna. Julius van der Hilst tekende voor zijn tweede van de middag na geblunder achterin bij TLC. Hij had zomaar de Man van de Wedstrijd kunnen worden als hij niet zijn tweede gele kaart van de middag had opgelopen. Vooral de tweede was dom, gaf hij zelf ook toe.Tom Smid maakte er nog 4-0 van toen er nog een half uur gespeeld moest worden. In het resterende deel van de wedstrijd was vooral de zon nog een reden om langs de lijn te blijven staan.Met deze gemakkelijke zege lijkt Actief de champagne te kunnen bestellen aangezien TLC op 4 punten is gezet en de overige ploegen, daar ver achter, al eerder kansloos leken.