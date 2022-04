Gemeente Aa en Hunze koopt politiebureau en verhuurt het terug

De gemeente Aa en Hunze heeft het politiebureau in Gieten gekocht. Die verhuurt de kelder en de eerste verdieping op haar beurt weer terug aan de politie. Daarmee gaat de politie van Aa en Hunze kleiner wonen, maar hoeft ze niet te verhuizen.

De gemeente wilde het pand graag kopen, om zo in eigen hand te houden wat er in de toekomst mee gaat gebeuren. Het politiebureau zit namelijk aan het gemeentehuis vast. De gemeente Aa en Hunze had het recht van eerste koop en na meerdere gesprekken kan de gemeente het ook overnemen.