'Unieke' woningen voor starters in Dalen en Oosterhesselen

Voor starters is het lastig om een betaalbare koop- of huurwoning te vinden. De gemeente Coevorden wil deze groep een helpende hand toesteken en gaat speciaal voor ze bouwen in Dalen en Oosterhesselen.

Het gaat in Dalen om de locatie aan de Emmerweg, waar nu nog een tankstation staat. Daar worden twee woonblokken van twaalf appartementen gebouwd. In Oosterhesselen gaat om het gebouw waar eerder de buurtsuper Coop zat. Daar worden zeven appartementen van gemaakt.

Bouwprojecten zoals deze twee zijn uniek, volgens projectontwikkelaar Marthijs Wegdam. "Want grote huizen verkopen brengt tegenwoordig het meeste geld op. Kleine appartementen bouwen voor verkoop en verhuur niet. Terwijl juist daar enorm veel vraag naar is", aldus Wegdam tegen ZO!34

De reden waarom Wegdam al vanaf 2017 bezig is om het project van de grond te krijgen is omdat hij een 'echte Dalenaar' is. "Ik zie wat er gebeurt in het dorp. Alles wat verkocht wordt is groot en duur. Op deze manier houd je de jeugd en de starters ook in het dorp."