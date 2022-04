'Ambitieuze' fietstunnel Vriezerbrug kost zo'n 7 miljoen euro

De fietstunnel die bij de Vriezerbrug bij Vries moet komen, gaat ongeveer 7 miljoen euro kosten. Dat verwacht de projectmanager. De aanleg van de tunnel begint waarschijnlijk in 2023.

De fietstunnel is onderdeel van de doorfietsroute Assen-Groningen en wordt aangelegd om een einde te maken aan de gevaarlijke fietsoversteek bij de Vriezerbrug. Omwonenden en andere geïnteresseerden werden vandaag bijgepraat over de plannen in Grand Café de Vriezerbrug.

'Bijzonder'

De gemeente Tynaarlo stemde eerder in met een fietstunnel die in het Noord-Willemskanaal komt. Een 'gelijkvloerse' variant zou een stuk goedkoper uitpakken, maar werd niet als ideale optie gezien. Datzelfde gold voor varianten die niet langs het kanaal, maar 'verder om' zouden komen te liggen.

Maarten Duisterwinkel, projectmanager voor het stuk bij de Vriezerbrug, noemt de huidige oplossing 'bijzonder en ambitieus'. "Je ziet niet vaak dat je kiest voor een fietstunnel die in het water komt te liggen."

Kostenplaatje

Aangezien de aanbesteding voor het project nog moet plaatsvinden en er pas in 2023 gebouwd gaat worden, is over het exacte kostenplaatje nog weinig bekend. "We gaan uit van maximaal 7 miljoen euro", zegt Duisterwinkel. "Maar we weten natuurlijk niet wat de bouwkosten de komende tijd gaat doen."