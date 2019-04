MSC verliest van directe concurrent Hoogland

Door de nederlaag zakt MSC twee plaatsen en staat het tiende. De ploeg uit Meppel heeft 29 punten uit 26 wedstrijden.Al vroeg in de wedstrijd kwam MSC op een achterstand. Henk Baum maakte de openingstreffer, en bracht zo de bezoekers in extase. MSC ging daarna opzoek naar de gelijkmaker, en was gevaarlijk via Noah Schuurman en Justin Benjamins.De tweede goal viel echter aan de andere kant. Uit een counter van Hoogland kwam een voorzet terecht bij Ruud Vos, die de marge verdubbelde voor de bezoekers. MSC kreeg tien minuten voor tijd nog een strafschop, die in eerste instantie gemist werd door Benjamins. In tweede instantie was het wel raak, maar meer dan een eretreffer zou het niet worden.