'Noordenveld moet snel met visie op personeelsbeleid komen'

ChristenUnie en Lijst Groen Noordenveld (LGN) dragen het Noordenveldse college op zo snel mogelijk met een plan te komen om een beter personeelsbeleid te gaan voeren. Directe aanleiding is het uitbesteden van het innen van belastingen aan een externe partij. Een motie die beide partijen wilden indienen, is eerst aangehouden.

Afgelopen week bleek in de raad dat het Noordelijk Belastingkantoor momenteel verantwoordelijk wordt gehouden om de belastingen te innen in de gemeente. De raad is daar zeker niet enthousiast over, maar ziet momenteel geen andere oplossing.