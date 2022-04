Jong koppel neemt voormalig ondernemershotel De Compaen over in Hoogeveen

Ondernemershotel De Compaen gaat verder onder de naam De Drentse Werf. Het Hoogeveense stel Ramon Mol en Ellen Sieders hebben het pand overgenomen van vastgoedondernemer Wim de Vries uit Groningen.

Het gebouw langs de Vos van Steenwijklaan stond al een tijdje te koop en zit op dit moment nog vol met kantoorruimtes die worden verhuurd. Ondernemers hoeven niet te vrezen, want de formule blijft hetzelfde. Wel gaat de bezem de komende maanden flink door het pand.

"De afgelopen jaren is er niet of nauwelijks geïnvesteerd in onderhoud", vertelt Ramon Mol. "Zowel binnen als buiten gaan we de boel flink opknappen en nieuwe dingen realiseren."

Spelletjeshal

Het koppel huurde voor de koop zelf de kelder waar ze een escaperoom hebben. De komende tijd willen ze dat verder gaan uitbreiden. "Dat vullen we aan met de verhuur van elektrische scooters", legt Mol uit. "Ook willen we wat gaan doen met Virtual Reality in onze escaperooms. Hoe dat er precies uit gaat zien, weten we nog niet."

Zelf heeft de ondernemer nog grotere dromen. Zo hoopt hij ooit een spelletjeshal te realiseren onder in het pand. "In Hoogeveen is er eigenlijk vrij weinig te doen voor jongelui. Het idee van een arcadehal, een plek waar je computerspellen kunt spelen, lijkt me heel erg gaaf. Je ziet dat de jongere generatie daar graag naartoe gaat. Ik schaar mezelf nog een beetje onder die generatie, dus ik vind het stiekem zelf ook heel leuk."

Volgens Mol moet er wel een duidelijke scheiding blijven tussen werk en entertainment. "Doordeweeks zijn hier veel ondernemers aan het werk en in het weekend komen mensen juist naar de escaperoom toe. Dat willen we graag zo houden, het moet niet gaan botsen. Het concept dat mensen gebruik maken van onze kantoren en vergaderzalen past hier goed. Dat gaan we beter en verder uitwerken."

Onderhoud

Voordat het zover is moet er nog flink wat gebeuren in het gebouw. En daar is het koppel inmiddels mee begonnen. De eerste kantoren en vergaderruimtes zijn voor een groot deel opgeknapt. "We hebben alles opnieuw geverfd, het tapijt verwisseld en nieuwe meubels gekocht. Dat moest wel, want het interieur was niet meer van deze tijd", lacht de ondernemer.

Buiten zijn de bomen en struiken rondom het gebouw aangepakt. "Er is vooral veel gesnoeid om alles weer netjes te maken. Het is nog niet af, maar het is een begin." Daarna is de vijver die voor het complex ligt aan de beurt. "Het is de bedoeling dat daar een werkende fontein in komt. Je wilt toch iets uitstralen."

Arbeidsmigranten

In november ontstond er onrust bij het ondernemershotel. Een onbekende partij onderzocht of arbeidsmigranten konden wonen in het gebouw. Voor het plan werd een omgevingsvergunning aangevraagd en die kwam uiteindelijk op de gemeentepagina van de lokale krant terecht. Dat zorgde voor grote verwarring bij de toenmalige eigenaar en huurders van het pand, want die wisten van niks.

Een woordvoerder van de gemeente liet later weten dat Hoogeveen wettelijk verplicht is om alle aanvragen die binnenkomen te publiceren in de krant. Uiteindelijk vond het plan geen doorgang en ging het om een 'misverstand'. Mol zegt daar nog steeds hinder van te ondervinden. "Op dat moment hadden wij al een koopovereenkomst liggen. Je bent toch bang dat de mensen die een ruimte bij je huren dan vertrekken."

Volgens hem komt het nog regelmatig voor dat mensen denken dat er arbeidsmigranten wonen. "Bezoekers beginnen daar nog weleens over, het verhaal is toch wel blijven plakken. Helaas is het voorgekomen dat nieuwe huurders niet hebben gekozen voor onze locatie vanwege het hele incident. Dat is spijtig en voor ons ook een reden geweest om een nieuwe naam te kiezen voor het complex."

'Goede voorbeeld'