Tennisclub Suthwalda geniet van eerste Eredivisiewedstrijd

De tennisvereniging moest een hoop voorbereidingen treffen voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd tegen Leimonias uit Den Haag. Zo werden er voor de wedstrijd nieuwe 'tribunes' geplaatst, hoewel je beter kunt spreken van verhoogde bankjes die achter de oude geplaatst kunnen worden.Ook op sportief gebied werd er geïnvesteerd.Nieuw is Boy Westerhof die eerder al bij de club speelde en jarenlang bij de top vijf van Nederland hoorde. Verder kwamen ook Tim van Terheijden en het 18-jarige tennistalent Jarno Jans naar de vereniging.Met zijn 33 jaar is Boy Westerhof een oude rot, die de ploeg uit Zuidwolde veel kan leren. De oud-prof weet hoe het is om op het hoogste niveau te spelen. "Ik adviseer de club met kleine dingetjes. Dat het belangrijk is waar het logo op de kleding komt te staan, dat sponsorborden zichtbaar zijn op het tennispark. Dat is toch wel belangrijk als je in de Eredivisie speelt.De eerste overwinning voor TC Zuidwolde in de Eredivisie kwam op naam van Mattheo Knoop, die zijn partij won van Michel van der Goes met 6-2, 6-2. "Ik had nooit verwacht dat ik op het hoogste niveau van Nederland zou uitkomen. En dat ik dan ook win, is helemaal geweldig." In totaal worden er zes wedstrijden gespeeld. Op dit moment moeten er nog twee partijen gespeeld worden. De stand is nu 2-2.