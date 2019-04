Hoogeveen pakt koppositie na monsterzege

VOETBAL -

Hoogeveen heeft vanmiddag de koppositie veroverd in de hoofdklasse A. Bij hekkensluiter RKHVV beloofde de ruststand van 1-1 nog weinig goeds, maar in de tweede helft kwam de ploeg van Nico Haak los en eindigde de wedstrijd nog in 1-7. Doordat SDO en DEM punten laten liggen klimt Hoogeveen naar de eerste plaats.