Goudhaantje Cavlan: Scoren is leuk, maar het gaat om de punten

Cavlan held in de Jansen-show: FC Emmen boven de streep

"Twee keer scoren in één wedstrijd, dat heb ik niet vaak gedaan. Op de training lukt het nog wel af en toe en verder vast wel eens in de jeugd", aldus de linkervleugelverdediger."Toch is het allemaal leuk en aardig", vervolgt Cavlan, "maar het ging en gaat om de punten. Die waren vandaag zo belangrijk."Cavlan kon wel leven met de constatering dat hij de held was in de Anco Jansen-show. "Ja, Anco speelde heerlijk. Zijn dribbels waren geweldig. Maar eigenlijk doe je dan spelers tekort, want ook Michael Chacon speelde sterk op het middenveld, onze centrale verdedigers stonden goed en Jafar Arias was zeer balvast."