Zorgverzekeraars moeten zelf weten waar ze in beleggen

Zorgverzekeraars en pensioenfondsen investeren miljoenen in fastfoodketens als McDonald's, Kentucky Fried Chicken en Burger King blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden.

Artsen zijn verbaasd over deze beleggingen. Ze vinden dat de zorgverzekeraars een verkeerd signaal geven en zich verantwoordelijk moeten voelen voor de gezondheid van hun klanten. De zorgverzekeraars zeggen op hun beurt dat ze door te beleggen in fastfoodbedrijven invloed uit kunnen oefenen.

Is het ethisch verantwoord dat zorgverzekeraars beleggen in fastfoodketens of niet?