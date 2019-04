Uitslagen zondagvoetbal

Op de eerste officiële warme dag van het jaar werd er volop gevoetbald, met veel succes voor Drentse clubs. In de Hoofdklasse A won Hoogeveen met een monsterscore van hekkensluiter RKHVV en neemt daardoor de koppositie over.

Maar ook in de lagere klassen was er reden tot feest. Zo slaagde Vierdeklasser Actief er in om te winnen tegen directe concurrent TLC en neemt Annen de koppositie in de 3e klasse B weer over van Veendam 1894.Benieuwd of jou favoriete Drentse club heeft gewonnen vandaag? Hieronder vind je alle uitslagen en standen: