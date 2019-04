Drenthe Toen #30: Struikelstenen en de Drentse vossenjacht

Uit het RONO-archief een toeristisch zelf-onderzoek naar Drenthe en Henk Luning buigt zich over de vos in Drenthe, altijd al 'een schadelijk wild'? Met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer besluiten we de uitzending.In Assen zijn door de jaren heen al veel struikelstenen gelegd voor oorlogsslachtoffers. In 2020 moeten de laatsten er liggen. We praten erover met Marjory Honijk van de stichting Struikelstenen Assen.Bertus ten Caat kijkt bij een akkertje in de buurt van de Beukersdijk. Op die plek werd in de jaren '60 zand weggehaald, waarmee de wijken gedempt werden.Aaldert Oosterhuis is het krantenarchief weer ingedoken op zoek naar oud nieuws. Dit keer heeft hij de Provinciale Drentse en Asser Courant van 7 april 1920 onder zijn neus.We duiken weer even in het RONO-archief. In 1975 gingen we naar het inmiddels door brand verwoeste Bebinghoes in Exloo en spraken met de bewoonster.Volksvijand nummer één was in Drenthe eeuwenlang de vos. Henk Luning vertelt over die intensieve vossenjacht in het Drentse land.Als kleine jongen zag Wiebe Kruijer de afname van het aantal Duitse manschappen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat kwam volgens hem door de Britse jagers.Marjory Honijk -Henk Luning -Bertus ten Caat -Sophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.