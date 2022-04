Met brommer onverzekerd de weg op? Drenthe is braafste jongetje van de klas

Van de 35.495 geregistreerde brom- en snorfietsen vorig jaar in Drenthe, waren 761 onverzekerd. Dit komt neer op ongeveer 1 op de 47 rijtuigen, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Centraal Beheer.

Drenthe is hiermee de provincie waar relatief de minste onverzekerde brom- en snorfietsen staan. In absolute aantallen telde in 2021 alleen Zeeland er minder (737), verder had iedere provincie er meer dan duizend of zelfs een veelvoud daarvan.

Hoogeveen de 'beste' gemeente

Wie een brommer bezit, moet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Doe je dat niet, dan kan je een boete krijgen en bij schade of diefstal ben je niet gedekt. In het Nederlandse verkeer bleken in 2021 ruim 100.000 bromfietsen onverzekerd. Het Centraal Justitieel Incassobureau schreef in 2021 ruim 35.000 boetes uit voor onverzekerde bromfietsen. Zo'n boete bedraagt dit jaar minstens 470 euro.

De gemeente Hoogeveen heeft in onze provincie de minste onverzekerde rijtuigen. Daar voldoet 1 op de 47 brommers niet aan de verplichting, gevolgd door Coevorden (1 op de 44), Tynaarlo (1 op de 43), Assen (1 op de 42) en Emmen (1 op de 39). Wie een brommer heeft maar er niet mee de weg op gaat, kan het apparaat schorsen.

125 gestolen rijtuigen

Ook wat betreft diefstal is Drenthe het 'braafste' jongetje van de klas. Hier werden in 2021 er 3,5 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 9,1 diefstallen per 1.000 brommers. Drenthe had hiermee het laagste gemiddelde van Nederland.