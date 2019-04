Achilles 1894 overtuigend naar zege

De uitzending van Onze Club

Door deze overwinning klimt Achilles een plaats op de ranglijst van de Hoofdklasse A. De ploeg staat nu veertiende. De Assenaren hebben nu 23 punten uit 23 wedstrijden.Na een half uur spelen opende Rick Wiersma de score. Tien minuten later verdubbelde David Modderman de voorsprong naar 2-0. Na ruim een uur spelen gooide Luuk Kuipers de wedstrijd in het slot.Fortuna benutte in de tweede helft nog wel een penalty, maar in de blessuretijd maakte Stan Haanstra aan alle aanwezige twijfel een einde en bepaalde de eindstand op 4-1.