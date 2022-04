Fractievoorzitter PvdA Borger-Odoorn doet aangifte van smaad en laster

Fractievoorzitter van de PvdA Peter Zwiers in Borger-Odoorn doet aangifte van smaad en laster tegen twee inwoners van Tweede Exloërmond. Volgens Zwiers hebben de twee hem op sociale media en in mails onder andere NSB'er en haakneus genoemd.

"Het heeft te maken met de opheffing van voetbalvereniging TEVV en de oprichting van de nieuwe club De Treffer '16", zegt Zwiers. "Daar heb ik geen enkele betrokkenheid bij gehad, maar dat wordt mij wel verweten. Dat is op zich het ergste nog niet, maar de verwensingen die er bij horen, die zijn over de grens. Ik zie dit ook niet als iets tussen de twee voetbalverenigingen, maar echt iets van twee individuen die gedrag vertonen wat niet acceptabel is. Daarvan heb ik gezegd tot hier en niet verder."

Zwiers weet wie het zijn, maar maakt hun identiteit niet bekend. "Ik heb aangifte gedaan en het is nu aan het OM om daar eventueel iets mee te doen en te kijken of er eventueel vervolging moet zijn. Ik ben niet van plan om de namen te openbaren via de media om ze zo aan de schandpaal te nagelen."

Gemeenteraadsverkiezingen

De fractievoorzitter heeft bewust gewacht met de aangifte tot na de gemeenteraadsverkiezingen. "Het speelt al langer maar is tijdens de verkiezingscampagne intensiever geworden", zegt Zwiers. "Toen werd er wel een link gelegd met mijn politieke werk. Dat vond ik wel kwalijk. Maar ik wilde daar bewust in verkiezingstijd niets mee doen, omdat ik vind dat het niet in het politieke debat thuishoort en ook niet in een periode dat mensen worden geïnstalleerd en afscheid nemen. Vandaar dat ik even heb gewacht."