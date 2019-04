Romano Hummel wint openingswedstrijd Dutch Open Grasstrack in Vries

Het grasbaan-seizoen is vandaag geopend in Vries (foto: Archief/Maurice Vos)

"Het was een geweldige dag motorsport met veel publiek, spannende wedstrijden en terechte winnaars," sprak Grietinus Dussel, de voorzitter van de Stichting Grasbaan Vries. "De baan stond rondom vol publiek en zelfs in de hoek naar het dorp toe was het vol. Dat zorgde voor veel gezelligheid en sfeer."Het goede weer zorgde voor veel vermaak, maar ook voor enkele kleine problemen. "De baan lag er niet echt goed bij, voornamelijk door de droogte van vorige zomer. De regen van de afgelopen twee dagen heeft veel geholpen. Alleen op het eind van de dag speelde de stof een rol," legt Dussel uit.De coureurs maakten er desalniettemin een mooi spektakel van. In de belangrijkste klasse van de dag, de Specials Senioren, ging de zege zonder problemen naar Romano Hummel uit Hoogkerk. De Groninger won al zijn heats en was ook in de finale ongenaakbaar. Hij hield de Duitser Stephan Katt en zijn landgenoot Dave Meijerink achter zich.In de zijspanklasse ging de overwinning naar de voormalig Drent William Matthijsen en zijn bakkenist Sandra Mollema. Ook zij wisten elke race van de dag te winnen.