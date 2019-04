Instagram-account Kjell Scherpen gehackt

Alle foto's die Scherpen op Instagram heeft gezet, zijn verwijderd. Op de plaats van zijn profielfoto is een zwart logo met de letters A, C en G te zien. De hacker heeft de naam van het account veranderd in Ali Can Gündüz.De keeper van FC Emmen schrijft dat hij de hack vlak voor de gewonnen wedstrijd tegen SC Heerenveen ontdekte. Hij waarschuwt dat alles wat vanaf nu op het account geplaatst wordt, niet door hem gepost is. Scherpen had ruim vijftienduizend volgers op Instagram.De hacker heeft nog geen nieuwe berichten geplaatst. Waarom het account gehackt is, blijft gissen. Scherpen kreeg de laatste tijd veel vervelende berichten op sociale media, naar aanleiding van zijn op handen zijnde transfer naar Ajax. Daar lijkt de hack niets mee te maken te hebben.