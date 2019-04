Nieuw Buinen hekkensluiter na verlies in kelderkraker

Nieuw Buinen heeft in de eerste klasse F een gevoelige tik gekregen in de strijd tegen degradatie. Op eigen veld werd verloren van directe concurrent Noordster: 1-2. Door die nederlaag zakt Nieuw Buinen naar de laatste plaats.

De Drentse club heeft nu een punt achterstand op Noordster. Het gat met promovendus Stadspark, de nummer twaalf van de ranglijst, blijft drie punten. Nieuw Buinen heeft dit seizoen nog zeven wedstrijden voor de boeg om het degradatiespook alsnog te verjagen. De oranjehemden zijn daarbij wel afhankelijk van de resultaten van de concurrentie.Nieuw Buinen begon in zomerse omstandigheden prima aan de kelderkraker tegen de rivaal uit Oude Pekela. Vooral via Robert Tieks hing de 1-0 in de lucht, maar in de afwerking liep het telkens spaak. Noordster kreeg in de eerste helft kansen via Ronald Paans en Kees Dun. Ook aan Groningse zijde bleef een doelpunt echter achterwege.Kort na de hervatting brak Dun toch de ban namens Noordster. Hij tikte eenvoudig binnen na een ongelukkige kopbal van Nieuw Buinen-verdediger Franck Middelkamp: 0-1. Met een inzet tegen de lat zorgde Theo Gennissen bijna voor de 1-1. Een kwartier voor tijd kon de thuisclub alsnog juichen. Na een hoekschop schoot Frank Schijff raak.Nieuw Buinen bleef na het laatste fluitsignaal niettemin met lege handen achter. Zes minuten na de gelijkmaker tekende Paans met een rollertje voor de 1-2. Die tegentreffer kwam het aangeslagen Nieuw Buinen niet meer te boven.