VKW krijgt pak slaag, Emmen blijft koploper

VKW heeft vandaag een ongenadig pak slaag gekregen van SWZ. De ploeg van trainer Bas Nibbelke verloor met 6-0 in Sneek en loopt duur puntverlies op in de strijd om de titel in de eerste klasse F.

Door deze nederlaag zakt VKW naar een derde plek op de ranglijst. Nadat de ploeg uit Westerbork drie weken geleden nog won van koploper Emmen, verloor het vandaag van die andere titelkandidaat uit Sneek. Na een dik half uur was de stand al 3-0, en was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Na rust ging SWZ vrolijk verder en bouwde zo de score flink uit.GOMOS won vandaag met weinig moeite van middenmoter Bergum. De ploeg uit Norg kwam pas vlak voor rust op voorsprong, via Joris Adams. Diezelfde Adams tekende nog vóór rust voor de 2-0, en maakte het zo heel lastig voor Bergum om nog terug te komen.Na zeventig minuten spelen tekende Jannes Siegers voor de 3-0, en gooide zo de wedstrijd in het slot. Bergum maakte nog wel een eretreffer, maar vlak voor tijd tekende Luuk Steenbergen voor de 4-1.SVBO haalde vandaag uit tegen laagvlieger GAVC. Met rust hielden beide ploegen elkaar nog in evenwicht, maar na de rust maakte SVBO korte metten met de bezoekers uit Grou.Heel snel na rust kwam SVBO al op 2-0, waardoor de wedstrijd gespeeld leek. Uiteindelijk werd de score nog uitgebouwd tot 5-0 in het voordeel van de Emmenaren.Emmen maakte vanmiddag geen fout in de strijd om de titel. Laagvlieger Stadspark werd met 1-4 aan de kant gezet. Na een half uur stonden de bezoekers uit Emmen al met 0-2 voor. Beide goals kwamen van Sander de Grote. Vlak na rust werd het 0-3 via Nick Kroeze. Stadspark deed na een uur spelen nog wel wat terug door de 1-3 te maken, maar in blessuretijd bepaalde Glenn Arts de eindstand op 1-4.In de stand blijft Emmen koploper met 45 punten uit twintig wedstrijden. VKW blijft ondanks het verlies derde, met 41 punten uit twintig. GOMOS en SVBO staan derde en vierde, met allebei 33 punten. De ploeg uit Norg heeft alleen een wedstrijd minder gespeeld.