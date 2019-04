SVZ hard onderuit bij gevreesde tegenstander Muntendam: 10-0

De uitzending van Onze Club

Op 24 februari jongstleden ontving SVZ Muntendam op het veld in Zeijen. De thuisploeg kwam op een 1-0 voorsprong door een treffer van Max de Vries. De sfeer in de wedstrijd was grimmig en hard. Muntendammer Micheal Ploeger werd na twee gele kaarten van het veld gestuurd om commentaar op de scheids. De situatie escaleerde, waarbij De Vries zelfs richting de grond werd geslagen. Hierop besloot de scheidsrechter om de wedstrijd te staken.Zondagmiddag stond de return in Muntendam op het programma. SVZ was echter geen schim van zichzelf en de ploeg, die vorig weekend nog gelijk wist te spelen bij koploper Annen, kreeg de ene na de andere treffer om de oren. Door treffers van Eddie Schoenmaker (4x), Maikel Hut (3x) Patrick Vasse, Michael Imminga en de eerder genoemde Michael Ploeger eindigde de wedstrijd in 10-0.De nederlaag is een grote streep door de rekening van SVZ, dat met een goede reeks bezig was en daardoor naar boven kon kijken. De ploeg uit Zeijen is na vandaag gezakt naar de zesde plaats op de ranglijst.De nieuwe koploper in de 3e klasse B is Annen, dat vandaag met 3-1 won van Siddeburen. De ploeg neemt het heft weer over van Veendam 1894 dat vandaag in de topper tegen de nummer drie HSC met 0-0 gelijk speelde. Annen staat nu twee punten los van Veendam. Gieten won daarnaast van Bellingwolde en gaat over SVZ heen naar de vijfde plaats.