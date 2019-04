Eerste warme dag van het jaar in Drenthe

Een dag is volgens weerman John Havinga pas officieel als warme dag te bestempelen als het 20 graden of warmer is geworden.In De Kiel en Eelde-Paterswolde lag de maximumtemperatuur vandaag op 20,7 graden Celcius. In Hoogeveen en Westerbork werd het ook warmer dan 20 graden. Wijster is één van de plekken in Drenthe die nog even moet wachten op de eerste warme dag. Daar werd het 'slechts' 19,8 graden.Ook morgen wordt volgens Havinga weer een mooie zonnige dag. "Al komen er wel wat stapelwolken. De verwachte maximumtemperatuur is morgen 19 graden. Dat is een stuk hoger dan normaal, want rond deze tijd ligt de maximumtemperatuur gemiddeld op ongeveer 11 of 12 graden", vertelt Havinga.