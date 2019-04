Tobbers en toppers in Onze Club

De nieuwe aflevering van Onze Club

Ook Nieuw Buinen is in de 1e klasse F in een fel gevecht verwikkeld, namelijk dat tegen degradatie. Vanmiddag stonden de oranjehemden op eigen veld tegenover hekkensluiter Noordster.In Meppel stond de plaatselijke FC tegenover Drenthina. Beide ploegen zijn nog niet veilig in de 2e klasse J.De uitzending wordt afgesloten met een nieuwe episode in de rubriek 'de vijfde klasse F'. De knuffelklasse van het noorden is niet alleen te zien op TV Drenthe, maar ook te horen op de radio. Bij DNO: de streekomroep van de gemeenten De Wolden en Staphorst.