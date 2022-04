Assen helpt nog eens 2.500 huishoudens met verlagen energierekening

Om Assenaren te helpen aan een lagere energierekening, gaat de gemeente nog eens 2.500 huishoudens een uitgebreid energieadvies geven. In juni vorig jaar is al begonnen met deze zogeheten 'Klimaatroute', waarbij 5.000 huishoudens zo'n advies krijgen. Dit jaar komen daar nog 2.500 huishoudens bij.

Tijdens de Klimaatroute wordt vooral gekozen voor wijken waar energieadviezen een groot effect kunnen hebben. Het gaat vaak om oudere woningen die minder goed geïsoleerd zijn en waar niet voor 2030 gestart wordt om deze van het gas te halen. Het gaat om 2.500 huishoudens in de wijken Assen-Oost, Marsdijk en het centrum.

Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) wil graag dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie, ongeacht de woonsituatie en de portemonnee. "Met deze regeling richten we ons op huishoudens van zowel huurwoningen als koopwoningen. We helpen hen op weg met het nemen van de eerste stappen. Het uitbreiden van de Klimaatroute geeft de gemeente de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier en op korte termijn huishoudens in Assen te helpen met het verlagen van hun energierekening."