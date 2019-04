Molenaar Jo Geerdink (89) van Grenszicht overleden

Op 89-jarige leeftijd is molenaar Jo Geerdink van molen Grenszicht in Emmer-Compascuum overleden. Hij was ook eigenaar van de ruim honderd jaar oude molen.

Als kleine jongen stond Geerdink al op de korenmolen van zijn ouders. Zijn vader kocht Grenszicht in 1920 en zoon Jo hielp zijn vader bij de dagelijkse werkzaamheden.Toen zijn vader het in 1961 welletjes vond, deed hij zijn molen over aan zijn twee zonen en elf jaar later werd Jo de enige eigenaar. Al die jaren bleef hij aan het werk in zijn geliefde molen. Eind jaren '90 werd de Stichting tot behoud van korenmolen ”Grenszicht” opgericht. Zo zorgde Jo ervoor dat de voor hem zo belangrijke molen ook in de toekomst behouden zal blijven.De molen staat sinds vandaag in de rouwstand.RTV Drenthe interviewde Geerdink in 2015 over de toekomst van het molenaarsvak.