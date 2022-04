Unieke geschiedenisles op begraafplaats Meppel: 'Het krijgt zo meer betekenis'

Joram Boverhof, leerkracht van OBS Sprinkels, is blij met de unieke aanvulling op zijn lesprogramma. "Dit is een leuke vorm, omdat we buiten bezig zijn. De kinderen zijn lekker in beweging. Sommige kinderen spelen helemaal niet meer buiten en dan is dit ideaal. Daarnaast is het leuker dan alles in een lokaal doen . En dze locatie is wel enorm bijzonder. Omdat het op de begraafplaats is, heeft de les meer impact en onthouden ze het beter."