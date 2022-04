Hoogeveen draait warm voor Van Goghjaar: "Willen hem eren"

Drenthe staat volgend jaar in teken van Vincent van Gogh. Dan is het 140 jaar geleden dat de kunstenaar onze provincie bezocht. Als opwarmertje zijn vandaag zonnebloemen ingezaaid. Dat gebeurde in Hoogeveen, waar van Gogh in september 1883 enkele weken verbleef.

"We willen alvast wat reclame maken voor het Vincent van Gogh jaar", vertelt organisator Geert Oldenbeuving. "De man heeft natuurlijk fantastische kunst gemaakt en dat moeten we eren. De zonnebloempitten zaaien we daarom op de kale grond bij de rotonde langs de Limburg van Stirumstraat. Daar rijdt veel verkeer langs, dus we hopen op veel bekijks als de bloemen straks groeien."

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma was aanwezig en mocht het eerste zaadje in de grond stoppen. "Dat is natuurlijk een grote eer. Op deze manier willen we mensen naar Drenthe te lokken. Van Gogh is op meerdere plekken in onze provincie geweest en we willen laten zien dat het goed vertoeven is op die locaties. Zo ook in Hoogeveen."