Vliegveld Eelde nodigt minister uit: 'We zijn mooie dingen aan het doen'

De BoerBurgerBeweging ziet het vliegveld in Eelde als een koploper op het gebied van waterstof. Om dat initiatief een steuntje in de rug te geven wil Caroline van der Plas dat de minister uitzoekt hoe de rijksoverheid daarbij kan helpen en hoeveel geld daarmee gemoeid is.

Van der Plas deed dat verzoek tijdens een zogenaamd tweeminutendebat. Volgens de notulen ziet klimaatminister Rob Jetten vooral beren op de weg. Zo zou het niet bij zijn portefeuille vinden passen en laat hij doorschemeren niet helemaal op de hoogte te zijn van wat speelt op het vliegveld. "Ik heb via mevrouw Van der Plas geleerd in het debat wat daar allemaal gebeurt, en ik zal me daar ook nader over laten informeren."

Minister is welkom

Dat verzoek wordt in Eelde meteen opgepakt. "Wij willen hem uitnodigen om te laten zien wat we doen." Lizette van Dijken van Groningen Airport Eelde kijkt ernaar uit om Jetten kennis te laten maken met het vliegveld in Noord-Drenthe. "We willen hem graag vertellen wat onze ambities zijn en wat de ontwikkelingen zijn in de luchtvaart."

"We zijn heel mooie dingen aan het doen." Van Dijken wijst dan naar de zonnepanelen die op het vliegveld liggen en naar de electrolyzer waar inmiddels subsidie voor is verkregen. Zo'n electrolyzer zet de energie van de zonnepanelen om in waterstof, zodat het op andere plekken gebruikt kan worden.