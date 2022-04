Primeur voor wijk Delftlanden in Emmen: volgend jaar bouw appartementencomplex

Tegen de zomer van volgend jaar begint bouwbedrijf Koenen Bouw (onderdeel van VolkerWessels) met de bouw van drie tweekappers en een appartementencomplex aan het Hemrikkwartier en het Kallertkwartier. Dat laatste is een primeur voor de wijk. Het gaat hierbij in totaal om 35 appartementen. De nieuwbouw gaat ongeveer een jaar in beslag nemen.

Voor de beoogde locatie had de gemeente een prijsvraag uitgeschreven. Vijf partijen toonden interesse en drie dienden een plan in. Koenen kwam daarbij als beste uit de bus. Volgens wethouder Jisse Otter had Koenen simpelweg het mooiste plan.

Volgens Patrick Lingen van Koenen Bouw bestaat er vraag naar appartementen in de jongste wijk van Emmen. Het aanbod was alleen nihil. Tot nu toe dan. Het appartementencomplex wordt gebouwd in een u-vorm en telt vier bouwlagen.

Onderdoorgang

Het binnengedeelte wordt ingericht als een hofje. In het midden van het pand komt een onderdoorgang waar fietsers en wandelaars kunnen passeren. Otter omschrijft het als een 'poort' naar het achterliggende gebied.