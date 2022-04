Syb van der Ploeg te gast op nieuw zomerconcert in Emmen 'met een vleugje Steigerpop'

Zanger Syb van der Ploeg treedt deze zomer op tijdens het Harbour Club XL concert in vakantiepark Parc Sandur in Emmen. Dat heeft organisator Marcel Meijer van de Harbour Club bekendgemaakt. Het openluchtconcert wordt op zaterdag 27 augustus gehouden in de haven van het vakantiepark, in samenwerking met mede-organisator Boelo Klein Ikkink.

Meijer is blij dat singer-songwriter Van der Ploeg - bekend als zanger van De Kast, waarmee hij in 1997 de hit In neije dei scoorde - als special guest bereid is om naar Emmen te komen. "Hij heeft natuurlijk een prachtige stem die over het water heen galmt. Dat wordt echt fantastisch", blikt de organisator vooruit. Naast Van der Ploeg zijn er meerdere muzikanten uitgenodigd. "Het Noord Nederlandse Jeugd Orkest is het ondersteunende orkest. Daarnaast komen onder anderen de zusjes Kannegieter en de sopranozussen Lunedì uit Sleen", vertelt Meijer.

Te bezoeken met en zonder boot

Volgens de organisator wordt het een 'promsachtig' concert (openluchtconcert, red.), waar gasten kunnen genieten van optredens van verschillende artiesten. "In bootjes op de Grote Rietplas kunnen bezoekers luisteren naar optredens van allerlei artiesten, waarbij er wordt gevarieerd tussen klassieke muziek en popmuziek, en waarbij het orkest de artiesten ondersteunt." En of je nu met een bootje komt of niet, dat maakt volgens Meijer niks uit. "Voor zowel bootliefhebbers als voor gasten die geen boot hebben is het concert toegankelijk. Je kunt ook op het dek of op de wal zitten."