Zingende burgemeester Mieke Damsma opent cultureel jaar

Het culturele jaar in Midden-Drenthe is geopend (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

De culturele proeverij op het Elpineterrein bij Elp werd gisteren, mede door het prachtige weer, goed bezocht. Onder de stralende zon bracht de burgemeester twee nummers ten gehore. Voor de tekst moest ze af en toe even op haar telefoon spieken, maar het publiek was onder de indruk.Zo klapte Astrid Ottes haar handen warm na het verrassingsoptreden. “Ik ben zelf zangeres en dan ben je natuurlijk extra kritisch. Maar ik vind dat de burgemeester het top heeft gedaan.” Ook Dirk Mulder van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork zat te genieten.Er was bij de start van het culturele jaar niet alleen muziek. Op het terrein presenteerden zich tal van organisaties, zoals de stichting TT Hooghalen, fanfaregroep ADMG en een groep kantklossers. “Jazeker, dat is ook cultuur, het is cultureel erfgoed”, zegt Janny Schipper stellig.Midden-Drenthe is tot en met het najaar van 2020 culturele gemeente van Drenthe.