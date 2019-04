Ondernemers in de bres voor Heide Expres Holtingerveld

De Heide Expres is een omgebouwde legertruck uit de tijd van de koude oorlog, die bezoekers al zeven jaar rondrijdt over het Holtingerveld. Maar dit seizoen moet 'ie mogelijk in de schuur blijven staan.De eigenaar kreeg in februari van de gemeente te horen dat de truck niet aan de regels voldoet. De wagen kan maximaal 85 kilometer per uur rijden, en dat mag niet.De ondernemers hebben een brief gestuurd naar de gemeente waarin zij aandringen op een oplossing. Volgens hen is de Heide Expres een begrip in het gebied. Bovendien is de Heide Expres belangrijk voor ze, want de truck maakt tussenstops bij hun bedrijven.