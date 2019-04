Poll: Blijft FC Emmen in de eredivisie?

Ondanks de overwinning van gisteren tegen sc Heerenveen is FC Emmen nog niet uit de degradatiezorgen. De Emmenaren hebben handhaving wel helemaal in eigen hand, maar dan moet het wel gebeuren tegen de concurrentie.

Vrijdag speelt FC Emmen tegen NAC. Bij een overwinning in Breda kan Emmen met enige zekerheid zeggen dat rechtstreekse degradatie afgewend is. Een week later kan misschien een bonuspunt gepakt worden tegen FC Utrecht. Daarna is het tijd voor de volgende degradatiekraker als Emmen afreist naar Doetinchem voor het duel tegen De Graafschap.FC Emmen heeft op het oog een lichter programma dan De Graafschap en Excelsior. NAC lijkt een iets gunstiger programma te hebben, maar staat zeven punten achter Emmen. Ook Fortuna Sittard ontmoet nog wat mindere goden uit de eredivisie.Denk jij dat FC Emmen (directe) degradatie kan afwenden? Of gaat het gigantisch mis de komende vijf duels? Volgens een rekenmodel van adviesbureau Hypercube gaan de Drenten het niet redden, maar wat denk jij?