Celstraf dreigt voor ex-kinderpsychiater GGZ Drenthe vanwege kinderporno

Tegen voormalig kinderpsychiater Piet Hein van T., die in het verleden werkzaam was voor GGZ Drenthe, is dertig maanden cel waarvan tien maanden voorwaardelijk geëist voor bezit van kinderporno.

De uit Friesland afkomstige Van T. werd eind 2018 in Nepal tot zeven jaar cel veroordeeld voor het misbruiken van twee minderjarige jongens. In 2020 kwam hij vervroegd vrij na een wetswijziging in Nepal en keerde terug naar Nederland waar hij eind dat jaar werd aangehouden voor bezit en het produceren van kinderporno. Volgens het Openbaar Ministerie had hij 57.709 afbeeldingen in bezit waarop kinderen vanaf 4 jaar oud te zien zijn.

Van 2005 tot 2017 werkte Van T. als kinder- en jeugdpsychiater op de GGZ-afdelingen in Emmen, Meppel en Hoogeveen.

Speelgoed

Een deel van de afbeeldingen was bij een eerste huiszoeking niet gevonden, zei de officier van justitie in de rechtbank in Zwolle, omdat de man in een groot huis woont, bomvol met speelgoed. "Een speelgoedwinkel zou er jaloers op zijn. In 2018 wilde meneer zijn huis als logeerhuis voor kinderen gaan gebruiken. Op zolder stonden twintig opgemaakte bedjes klaar."

Pas na een telefoontap werd ontdekt dat een tas uit de woning verstopt was bij een kennis in Brummen. Daarin zaten gegevensdragers met duizenden afbeeldingen waaronder door Van T. gemaakte afbeeldingen van een jongeman uit de Filipijnen. "Ik zag dat niet als kinderporno", reageerde hij in de rechtszaal.

OM wil beroepsverbod

"Juist een kinderpsychiater moet weten welke trauma's dit voor de kinderen oplevert", zei de officier over de beelden van het seksueel misbruik. Sinds zijn aanhouding in Nepal in 2018 werkt Van T. niet meer als kinderpsychiater. Om te voorkomen dat dit alsnog gebeurt, wil het OM dat de rechtbank hem een beroepsverbod voor vijf jaar oplegt.

De Nepalese strafzaak had ook gevolgen voor twee van zijn bejaarde zussen. Zij werden eind 2020 in Zwolle veroordeeld tot ieder een half jaar cel voor het omkopen van een getuige in het strafproces tegen hun broer. Advocaat Tjalling van der Goot benadrukte dat zijn cliënt veel geleden heeft onder de berichtgeving over de Nepalese zaak. "Hij werd neergezet als pedopsychiater."