Tegenvaller voor treinreiziger: ProRail krijgt spoorboog Hoogeveen niet op tijd af

Slecht nieuws voor de treinreiziger. De werkzaamheden aan de spoorboog in Hoogeveen zijn niet klaar voor de geplande datum van 23 mei en daar gaan treinreizigers van en naar Zwolle en Groningen last van krijgen. Zo komt er een extra periode waarin er alleen bussen rijden. Daarnaast zal de verwachte tijdswinst door de aanpassingen aan de spoorboog later ingaan.

ProRail past de boog in de treinrails bij Hoogeveen aan, zodat treinen niet meer hoeven af te remmen tot een snelheid van 80 kilometer per uur. Als de werkzaamheden klaar zijn kunnen treinen met 140 kilometer per uur door de bocht rijden. De reiswinst bedraagt door een minder scherpe bocht zo'n 75 seconden. De overstap van en naar Groningen en Zwolle is dan beter.

Naweeën corona

Het werk in mei aan het spoor, perron, viaduct en mogelijk ook de overweg gaat gewoon door, maar het lukt ProRail niet om het project tijdig af te ronden. Dat komt doordat de spoorbeheerder naar eigen zeggen kampt met de naweeën van corona, waardoor materialen niet of niet op tijd leverbaar zijn. "Het kan best nog wel een tijd duren, voordat alles alsnog gerealiseerd is. En de snelheid kan pas worden verhoogd als het hele project klaar is", zegt woordvoerder Aldert Baas van ProRail.

Aanvankelijk was het plan om alleen van zaterdag 7 mei tot en met maandag 23 mei geen treinen langs Hoogeveen te laten rijden. ProRail werkt dan namelijk dag en nacht aan de spoorboog. Er komt dus nog een periode zonder treinen in Hoogeveen. Wanneer die precies is en hoelang alles nog duurt, is onduidelijk. ProRail moet nog in overleg met alle betrokken partijen, wel hoopt de spoorbeheerder dat de periode niet weer ruim twee weken is.

Bus in plaats van trein